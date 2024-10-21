Украинский минздрав нашел 36 ложных инвалидов

Минздрав Украины пересмотрел 74 решения о признании инвалидами военнообязанных в Хмельницкой области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Решение о присвоении инвалидного статуса этим 74 мужчинам принимала медицинская комиссия по МСЭК (медико-социальная экспертиза) во главе с Татьяной Крупой, в доме у которой при обыске было обнаружено $6 млн наличными. Женщина была арестована.

Повторная комиссия отменила решение о признании инвалидами 36 мужчин и заменила еще 38 военнообязанным II группу инвалидности на III. При этом всего было проверено несколько тысяч дел Хмельницкой МСЭК, и по части их них была назначена дополнительная экспертиза.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе план мобилизации выполнили менее чем на 20%.