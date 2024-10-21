Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский минздрав нашел 36 ложных инвалидов

«Страна.ua»: минздрав Украины пересмотрел 74 решения об инвалидности мужчин

close
Depositphotos

Минздрав Украины пересмотрел 74 решения о признании инвалидами военнообязанных в Хмельницкой области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Решение о присвоении инвалидного статуса этим 74 мужчинам принимала медицинская комиссия по МСЭК (медико-социальная экспертиза) во главе с Татьяной Крупой, в доме у которой при обыске было обнаружено $6 млн наличными. Женщина была арестована.

Повторная комиссия отменила решение о признании инвалидами 36 мужчин и заменила еще 38 военнообязанным II группу инвалидности на III. При этом всего было проверено несколько тысяч дел Хмельницкой МСЭК, и по части их них была назначена дополнительная экспертиза.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе план мобилизации выполнили менее чем на 20%.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами