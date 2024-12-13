Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия и Болгария нашли способ платить за российский газ

В Венгрии нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

close
Vasily Fedosenko/Reuters

Венгрия и Болгария нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто не уточнил, как именно страны планируют проводить платежи.

По словам министра, Венгрия получает российский газ через газопровод «Турецкий поток», который идет транзитом через Болгарию. За 2024 год объем поставок газа превысил 7 млрд кубометров.

Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Однако США ввели санкции против Газпромбанка 21 ноября.

10 декабря министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что его страна может прекратить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет платежный способ на фоне санкций США.

Ранее в ЕС призвали Германию отменить плату за транзит газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами