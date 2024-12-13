Венгрия и Болгария нашли способ платить за российский газ

Венгрия и Болгария нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто не уточнил, как именно страны планируют проводить платежи.

По словам министра, Венгрия получает российский газ через газопровод «Турецкий поток», который идет транзитом через Болгарию. За 2024 год объем поставок газа превысил 7 млрд кубометров.

Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Однако США ввели санкции против Газпромбанка 21 ноября.

10 декабря министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что его страна может прекратить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если компания «Газпром» не найдет платежный способ на фоне санкций США.

Ранее в ЕС призвали Германию отменить плату за транзит газа.