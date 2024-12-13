Цена Lada Largus в России приблизилась к 2 млн рублей

У Lada Largus в России появилась версия, цена которой вплотную приблизилась к 2 млн рублей. Об этом сообщает Quto.

«На вершину гаммы встала комплектация Enjoy, примерившая медиасистему Lada Enjoy Pro со всеми сервисами «Яндекс». Также имеются мультируль, обогрев лобового стекла, рейлинги, задние парктроники, камера сзади, датчики дождя и света», — отмечается в публикации.

Цена такого универсала в пятиместном исполнении составляет 1,9 млн рублей, семиместный Largus в максимальной комплектации стоит 1,96 млн рублей. За грузовой двухместный фургон в максимальном оснащении просят 1,83 млн рублей.

До этого «АвтоВАЗ» попросили отозвать около 600 тыс. автомобилей Lada и дооборудовать их системами безопасности.

Ранее стало известно, что автомобили Lada подешевели в Белоруссии.