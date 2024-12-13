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В «Реал Сосьедад» рассказали, опасаются ли в клубе санкций из-за показа фанатами флага ДНР

В «Реал Сосьедад» не опасаются санкций из-за показа фанатами флага ДНР

В пресс-службе испанского «Реал Сосьедад» заявили, что не опасаются санкций из-за того, что фанаты клуба на матче Лиги Европы против киевского «Динамо» продемонстрировали флаг ДНР, передает «РИА Новости».

«Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций из-за этой ситуации», — заявили в команде.

Встреча завершилась разгромной победой «Реала Сосьедад» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме: на 19-й минуте Микель Оярсабаль не забил пенальти, однако сумел отличиться с добивания. На 24-й минуте гол на свой счет записал суринамец Шеральдо Беккер, а на 33-й — Оярсабаль оформил дубль.

В турнирной таблице испанский клуб идет на десятом месте, набрав десять очков за шесть игр. Киевляне замыкают таблицу: у них ноль баллов и 36-я строчка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее на матче украинского клуба появился флаг ДНР.

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