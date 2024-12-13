В Сирии вооруженная оппозиция захватила ключевую плотину

Поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА) захватила ключевую плотину Тишрин на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

Сооружение находилось под контролем курдских отрядов «Сирийских демократических сил», уточняет источник.

««Сирийская национальная армия» в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент», — сообщило агентство.

По данным источника, Тишрин вместе с двумя плотинами обеспечивает порядка 70% потребностей Сирии в электроэнергии.

Незадолго до этого лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани, рассказал о планах создания музея на территории крупнейшей тюрьмы в пригороде Дамаска Сейдная.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее стало известно, кому оппозиция в Сирии поручила сформировать правительство.