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Обиженная на сожителя россиянка дождалась, когда он заснет, и ошпарила его кипятком

Жительница Оренбургской области обиделась на сожителя и вылила на него кипяток

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Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбургской области местную жительницу обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью ее сожителю. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установили правоохранители, в мае 2024 года 69-летняя фигурантка поссорилась с партнером, после чего тот отправился спать. Женщина не смогла справиться с обидой после перепалки, и, дождавшись, когда сожитель уснет, ошпарила его кипятком из чайника.

В результате случившегося потерпевший получил множественные ожоги, ему потребовалась помощь медиков. Врачи квалифицировали повреждения, полученные мужчиной, как травмы средней степени тяжести.

Прокуратура направила материалы дела в суд, максимальное наказание, которое грозит фигурантке, — три года лишения свободы.

Ранее в Бурятии бабушка в наказание вылила на внучку кастрюлю с кипятком.

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