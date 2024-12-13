В Южной Корее арестовали главу Командования обороной за попытку захвата парламента

Управление особых расследований южнокорейской прокуратуры, которое занимается проверкой событий, связанных с введением военного положения в стране, арестовало главу Командования обороны столицы сухопутных войск Ли Чжин Ву. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Сегодня вечером командующий Ли был арестован на основании ордера суда», — приводит агентство заявление прокуратуры.

Как отметил источник, подразделения главы Командования обороны принимали участие в попытке захвата парламента. Кроме того, утверждает прокуратура, Ли Чжин Ву был в числе десяти офицеров, которым до этого ведомство потребовало запретить покидать страну.

Агентство со слов оппозиции уточняет, что именно группы спецназа Командования обороны Сеула во время действия военного положения при проникновении в парламент предпринимали попытки арестовать лидеров ведущих партий Южной Кореи.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Через несколько дней оппозиционные партии внесли в парламент проект импичмента президента. Однако в итоге он не набрал нужного количества голосов.

Ранее президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже.