Роналду и Неймар потеряли в цене

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Больше всего подешевел нападающий «Аль-Ахли» Айван Тоуни: он стоил €50 млн, а актуальная цена игрока — €28 млн. В два раза подешевел звездный форвард «Аль-Хиляля» бразилец Неймар. Вместо €30 млн он стал стоить €15 млн.

На €3 млн меньше стал стоить и лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду: теперь он оценивается в €12 млн.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Однако он провел за клуб всего семь матчей из-за травмы.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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