Вооруженные силы РФ уничтожили два британских танка Challenger в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли три танка в курском приграничье, два из которых — Challenger. Кроме того, российские войска подбили немецкую боевую машину пехоты Marder, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также за минувшие 24 часа противник потерял более 200 солдат, отметили в министерстве.

13 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю подразделения группировки войск «Север» освободили три населенных пункта в Курской области: Плехово, Дарьино и Новоивановка.

В пятницу координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удар по позиции ВСУ в Сумской области, откуда проводился обстрел Курской области из реактивных систем залпового огня.

Ранее ВСУ лишились танка Abrams в Курской области.