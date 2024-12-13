Россиянка чудом спаслась после того, как в ее квартире обрушился потолок

Жительница Волгограда чудом спаслась после того, как в ее квартире в центре города начал рушиться потолок. Об этом сообщает издание V1.ru.

ЧП произошло вечером 12 декабря в доме на проспекте Ленина, построенном в 1955 году. До сих пор он не был признан аварийным. Хозяйка пострадавшей квартиры в момент обрушения перекрытий находилась в комнате, услышала подозрительный шум и отбежала к двери. По всей видимости, это спасло ей жизнь, так как в следующее мгновение потолок рухнул.

«Обломки немного попали ей на спину. У девушки ушиб спины, можно сказать, отделалась легким испугом. В УК обещали прийти сегодня с утра, а в администрации заявили, что нет никакого повода кого-то вызывать, что ничего страшного не случилось», — рассказали соседи пострадавшей.

В результате комната стала непригодна для жизни, вместо потолка остались лишь деревянные балки, не удержавшие остальные конструкции. В мэрии Волгограда заявили, что произошло отслоение штукатурного покрытия и части реечного переплета потолка. Сейчас сотрудники управляющей организации продолжают работы по установлению причин повреждения, когда они будут определены, начнутся восстановительные работы.

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