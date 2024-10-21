Эксперт назвал главную цель ВС России при штурме Суджи

Освобождение Суджи — ключевой этап возвращения оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Здесь одна из главных задач — это прорыв опорных пунктов. По сути, из тех территорий, которые захватили, это самый крупный населенный пункт», — добавил он.

В середине октября глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал задачей ВС РФ в Судже взятие группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котел, чтобы затем ее уничтожить.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ в первые дни атаки.