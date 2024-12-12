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Дочь Боярского снимается в новой экранизации сказки «Морозко»

Елизавета Боярская получила главную роль в киноадаптации сказки «Морозко»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская получила главную роль в новой киноадаптации сказки «Морозко» и уже приступила к съемкам. Об этом сообщает портал kinonews.ru.

Роль актрисы в настоящее время не раскрывается. К проекту также присоединился актер Кирилл Зайцев — лауреат премии «Золотой орел» за роль Сергея Белова в фильме «Движение вверх».

В новом фильме сестры Настя и Марфа не будут враждовать, как было показано в ленте 1964 года, а станут лучшими подругами.

Съемки фильма проходят в окрестностях Москвы, а затем продолжатся в Карелии и Ленинградской области. Ожидается, что кинотеатральный прокат состоится 14 февраля 2026 года.

Проект реализуется при поддержке государственного Фонда кино.

В июне сообщалось, что на студии «Амедиа» стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам сказочной повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». В фильме реальные актеры будут соседствовать в кадре с анимированными персонажами. Действие, как и в книге, будет разворачиваться в советское время.

Ранее режиссер «Новогоднего чуда» объяснила популярность сказок в кино.

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