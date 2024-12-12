В США заявили, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, сообщили источники, но неясно, принял ли он приглашение», — говорится в материале.

Авторы отметили, что также команда Трампа планирует пригласить на инаугурацию и других иностранных гостей. В частности, церемонию может посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ноябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на инаугурацию президента США приглашаются только аккредитованные в Вашингтоне послы иностранных государств. По его словам, те, кто говорят, что едут на мероприятие, имеют в виду не саму церемонию, а различные протокольные события.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее основатель группы Pink Floyd рассказал, чего ожидает от Трампа после инаугурации.