Экономист рассказал, в каком случае придется заплатить налог на вклады

Налог по вкладам платится при превышении установленной законом суммы, если этого не произошло, платить не нужно. Об этом сообщила в интервью агентству «Прайм» эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Доход от вклада или накопительного счета — это начисленные вкладчику за размещение средств проценты.

Налогом облагается не весь доход, а только сумма превышения установленного законодательством лимита. Величина лимита зависит от максимального значения ключевой ставки, поэтому ежегодно меняется.

В 2024 году максимальная величина ключевой ставки составляет 21%, значит процентный доход за 2024 год в пределах 210 тыс. рублей не будет облагаться налогом, пояснила Дайнеко.

Она также рассказала, что освобождены от налогов доходы от рублевых депозитов со ставкой до 1% годовых и эскроу-счета. Кроме того, налогообложению не подлежат унаследованные проценты, когда вклад с уже начисленными процентами перешел по наследству, при этом процентный доход, возникший уже после принятия наследства, налогом облагается.

Уведомление об уплате налога должно прийти в личный кабинет налогоплательщика за 30 дней до истечения срока выплаты. Оно может не прийти, но это не освобождает от уплаты налога. Пропуск сроков оплаты может повлечь начисление пеней и привлечение к налоговой ответственности, предупредила экономист.

8 декабря доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов сообщил, что пиковые ставки по вкладам можно ожидать в конце декабря и в январе.

Ранее россиянам рассказали, как заплатить налог по вкладам в 2025 году.