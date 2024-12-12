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Кадыров сообщил об атаке дрона на казармы спецполка МВД

Кадыров заявил об уничтожении дрона над казармами МВД в Грозном

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Телеграм-Канал «Kadyrov_95»

В Грозном над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Легкие ранения получили четыре бойца караула», — отметил он.

Кадыров уточнил, что дежуривший личный состав в момент атаки дрона находился в защищенных помещениях.

Беспилотник сбили в 0:55. В результате его детонации повреждены кровля и выбиты стекла, рассказал глава Чечни.

«Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», — добавил Кадыров.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Грозном раздался взрыв, местные жители обнаружили обломки беспилотника. По данным Telegram-канала SHOT, жители города услышали несколько взрывов в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Кадыров сообщил, что украинский дрон атаковал центр Грозного.

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Атаки БПЛА на Россию
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