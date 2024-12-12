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Брэд Питт и Анджелина Джоли могут сняться в одном фильме

Продюсер Росснер предложил сняться Питту и Джоли в одном фильме за $60 млн

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Jens Kalaene/picture alliance /dpa/Global Look Press

Кинопродюсер Дэнни Росснер предложил актеру Брэду Питту и актрисе Анджелине Джоли сняться в совместном фильме. Об этом сообщает издание Page Six.

По словам продюсера, он серьезно относится к своему предложению. Для реализации плана Росснер собрал около $60 млн, чего, как он надеется, хватит для примирения бывших супругов.

Говоря об идее фильма, Росснер рассказал, что вынашивал ее последние 20 лет. Планируется, что это будет фильм о любви, основанный на реальных событиях. События развернутся в годы Второй мировой войны. Питт может сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его любовницу и музу Эмму Дигард.

Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Однако спустя два года они решили развестись. Окончательно процесс закончился в 2019 году, однако он сопровождался множественными судебными исками — Питт обвинял супругу в нарушении договоренностей по ведению совместного бизнеса, а она утверждала, что актер применял насилие в отношении их детей.

4 декабря Page Six сообщало, что Питт хотел бы наладить отношения с детьми на фоне конфликта с Джоли. По словам источника, актер считает, что празднование Рождества будет не таким радостным, если он не проведет время с наследниками.

Ранее Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.

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