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Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве

Суд в Москве продлил до марта арест обвиняемому в подрыве авто бизнесмена

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Черемушкинский суд Москвы продлил арест Виталию Слободянику, который обвиняется в подрыве автомобиля бизнес-партнера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Утром 15 октября самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали трое: владелец машины, его шестилетний сын и еще один мужчина.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежал столичному предпринимателю. Он учредитель и гендиректор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший и первый проект компании — бар «Гадкий койот».

Московское управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как нашли подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве.

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