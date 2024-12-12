Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве

Черемушкинский суд Москвы продлил арест Виталию Слободянику, который обвиняется в подрыве автомобиля бизнес-партнера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Утром 15 октября самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали трое: владелец машины, его шестилетний сын и еще один мужчина.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежал столичному предпринимателю. Он учредитель и гендиректор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший и первый проект компании — бар «Гадкий койот».

Московское управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как нашли подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве.