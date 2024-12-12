Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гагин заявил, что Курахово будет полностью занят в ближайшие дни

Гагин: Курахово будет взят в течение нескольких дней

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска в ближайшие несколько дней полностью займут город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда именно город будет взят. Но, скорее всего, это вопрос нескольких дней.

При этом Гагин подчеркнул, что может произойти любая неожиданность: противник может перегруппироваться, усилиться, подтянуть резервы.

11 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике.

В тот же день подразделения российской армии подняли флаг РФ на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе.

Ранее украинский военный анонсировал бегство ВСУ из Курахово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами