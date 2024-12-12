Гагин заявил, что Курахово будет полностью занят в ближайшие дни

Российские войска в ближайшие несколько дней полностью займут город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда именно город будет взят. Но, скорее всего, это вопрос нескольких дней.

При этом Гагин подчеркнул, что может произойти любая неожиданность: противник может перегруппироваться, усилиться, подтянуть резервы.

11 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике.

В тот же день подразделения российской армии подняли флаг РФ на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе.

Ранее украинский военный анонсировал бегство ВСУ из Курахово.