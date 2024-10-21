Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Город-спутник ЗАЭС частично обесточило из-за обстрела ВСУ

Энергодар частично обесточило из-за обстрела ВСУ, в городе отсутствует вода

close
РИА Новости

Город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар частично обесточило в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.

«В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе отсутствует вода. По данным администрации, специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту как позволит обстановка. Пострадавших в результате обстрела нет.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме.

Днем в понедельник, 21 октября, администрация Энергодара сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции. Власти рекомендовали жителям оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об отключении высоковольтной линии энергоснабжения станции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами