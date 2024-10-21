Город-спутник ЗАЭС частично обесточило из-за обстрела ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар частично обесточило в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.

«В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе отсутствует вода. По данным администрации, специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту как позволит обстановка. Пострадавших в результате обстрела нет.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме.

Днем в понедельник, 21 октября, администрация Энергодара сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции. Власти рекомендовали жителям оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об отключении высоковольтной линии энергоснабжения станции.