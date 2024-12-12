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Нетаньяху выступил с видеообращением к народу Ирана

Нетаньяху обратился к иранскому народу: Израиль хочет мира со свободным Ираном

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Eduardo Munoz/Reuters

Израиль стремится к мирному сосуществованию со всеми соседними странами и хотел бы видеть среди них «свободный Иран». Это может случиться «раньше, чем многие думают», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к иранскому народу, опубликованном на его странице в соцсети X.

В своем обращении Нетаньяху отметил, что израильтяне искренне хотят мира с иранцами, но этому мешает руководство Ирана, которое угнетает своих граждан и угрожает Израилю.

«Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным», — сказал израильский премьер.

Он выразил уверенность, что мирное будущее Ирана удастся воплотить в жизнь «намного раньше, чем многие думают». Скоро Ближний Восток превратится в «оплот процветания, прогресса и мира», предрек Нетаньяху.

По его словам, иранские власти терпят неудачи в Ливане и Сирии, несмотря на значительные вложения в эти страны. Это происходит не только из-за их жестокости и некомпетентности «угнетателей Ирана», но и из-за их стремления распространить фундаменталистскую тиранию в регионе и за его пределами, объяснил премьер.

«Израиль защищает не только свое государство, но и цивилизацию от варварства,» — подчеркнул он.

Говоря о текущих событиях на Ближнем Востоке, премьер назвал их «историческими» и связал с успехами Израиля в борьбе против движения ХАМАС, «Хезболлы» и других элементов «иранской оси террора».

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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