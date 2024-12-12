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Главы МИД ЕС пообещали одобрить увеличение военной помощи Украине

Главы МИД 6 стран ЕС и евродипломатии пообещали увеличить помощь Украине

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Global Look Press

Главы МИД шести европейских стран и руководитель евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи в Берлине пообещали увеличить военные транши Украине. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на принятую декларацию.

«Мы увеличим военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе путем привлечения дополнительного европейского финансирования», — говорится в документе.

Участники встречи подтвердили, свое дальнейшее участие в восстановлении Украины и напомнили, что следующая конференция по по этому вопросу пройдет в 2025 году в Италии.

В декларации подчеркнули, что Украине будут предоставлены «железные гарантий безопасности».

В четверг, 12 декабря, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию о возможной миротворческой миссии европейских войск на Украине, заявил, что Варшава намерена помогать Киеву с логистическими операциями, но не отправлять солдат.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.

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