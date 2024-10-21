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Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в ходе боев в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки боев в Курской области потеряли более 260 солдат

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Gleb Garanich/Reuters

За прошедшие сутки украинские войска лишились свыше 260 солдат в ходе боев в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, ВСУ потеряли одну БМП, 13 бронемашин, два танка, шесть артиллерийских орудий, четыре легковых автомобиля и две станции РЭБ.

Всего с начала вторжения украинской армии в Курскую область противник лишился более 24,4 тысячи солдат, 169 танков, 84 БМП, 103 БТР, 977 боевых бронемашин, 216 орудий артиллерии, 38 установок РСЗО, девяти установок ЗРК, пяти транспортно-заряжающих машин, 52 станций радиоэлектронной борьбы и десятков единиц другой техники.

21 октября журнал Foreign Affairs сообщил, что российские войска применяют эффективную наступательную стратегию, благодаря которой им удалось занять ключевые города вокруг укрепрайонов вооруженных сил Украины, где потери среди личного состава значительно возросли.

По оценкам аналитиков, «украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс. км, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения».

Ранее пленный боец ВСУ заявил о необходимости сменить власть на Украине.

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