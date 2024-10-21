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Командир заявил об отсутствии у ВСУ шансов прорваться к Курской АЭС

Командир отряда «Ахмата» Аид: у ВСУ больше нет шанса прорваться к Курской АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил в разговоре с ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шанс прорваться к Курской атомной электростанции (АЭС).

По словам собеседника агентства, единственный свой шанс по прорыву на АЭС в первые несколько дней атаки на Курскую область Украина уже упустила. Целью такой попытки «блицкрига» Аид назвал выставление России ядерного ультиматума. Командир отметил, что на данном направлении Вооруженные силы РФ быстро стянули боеспособные подразделения, которые начали перемалывать украинскую армию.

По мнению Аида, в Курской области ликвидированы уже более 20 тысяч солдат ВСУ и сотни единиц техники.

«Уже все, они свой шанс потеряли. Сейчас это не больше, чем игра на публику, сохранение хорошего лица при плохой ноте», — отметил командир.

В начале октября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что план ВСУ по Курской области включал в себя захват и минирование Курской атомной электростанции. Глава СВР отметил, что с марта 2024 года американские разведывательные спутники активизировали высокодетальную съемку границы России и Украины. При этом особое внимание уделялось ситуации в Курской и Белгородской областях.

Ранее Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ ресурса для прорыва к Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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