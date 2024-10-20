Иракские радикалы два раза обстреляли Голанские высоты

Радикальные иракские группировки с помощью беспилотников дважды за день атаковали Голанские высоты. Об этом, ссылаясь на заявление формирований, входящих в состав «Исламского сопротивления Ирака», сообщает ТАСС.

Первый удар был нанесен в воскресенье рано утром по находящимся на Голанских высотах израильским военным объектам.

Вторая атака была осуществлена против находящейся там же «жизненно важной цели». Удар был нанесен «в поддержку ливанского и палестинского народов, в ответ на израильскую агрессию в отношении гражданского населения, в том числе женщин, детей и стариков.

20 октября сообщалось, что ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере Израиля.

Утром этого же дня авиация Израиля нанесла удары по штабу разведки шиитского движения и его подземному оружейному цеху в Бейруте.

Ранее в Израиле назвали причастного к атаке на резиденцию Нетаньяху.