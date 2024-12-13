В Одесской области произошли взрывы

На территории Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

«Одесская область — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:13 по московскому времени.

Какие-либо подробности телеканал не приводит.

Незадолго до этого ТСН заявил о взрывах в городе Буче Киевской области.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ударили по пригороду Полтавы, предположительно, по месту расположения украинских боевых подразделений. А в городе Ромны Сумской области Украины был атакован ангар с военной техникой ВСУ, добавил он.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило о серии ударов по объектам в трех городах Украины.