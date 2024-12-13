Депутат заявила о желании жителей Суджанского района вернуться домой

В Курской области жители приграничного Суджанского района хотят вернуться в свои дома после окончания боевых действий. Об этом заявила депутат Курской областной думы от Суджанского и Беловского районов Екатерина Голованова в беседе с ТАСС.

«Большая часть — не скажу, что 100%, — но большая часть (жителей Суджанского района. — «Газета.Ru») намерена вернуться <…> Все хотят вернуться на свою землю», — отметила она.

Те суджане, которые разместились в других регионах России, тоже желают вернуться домой, добавила Голованова.

Недавно Минобороны РФ сообщало о том, что российские войска выбили ВСУ из нескольких населенных пунктов в Суджанском районе: Дарьино, Плехово и Новоивановки.

10 декабря депутат Госдумы Николай Иванов заявил, что украинские военнослужащие в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 социальных объектов и разрушили 1112 км дорог. По словам депутата, вся сельскохозяйственная техника, которая попала в руки ВСУ, была переправлена на Украину. Иванов добавил, что порядка 12% от всех дорог в Курской области стали непригодны для использования.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее депутат назвал потери ВСУ за все время нахождения в Курской области.