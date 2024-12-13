Над российским регионом сбили девять беспилотников

Ночью над Ростовской областью было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. Пострадавших среди населения нет, сообщил Слюсарь.

В ночь на 13 декабря на территории Липецкой области был введен режим воздушной опасности.

Вечером 12 декабря в Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Россия нанесла удар «Градом» с инструкциями по сдаче в плен.