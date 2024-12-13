В Приморском крае легковой автомобиль загорелся после ДТП

Четыре человека получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в городе Находке, расположенном в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе улицы Пирогова. Водитель машины Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad.

В заявлении уточняется, что первым транспортным средством управлял 43-летний мужчина. За рулем второй машины, в свою очередь, находился 52-летний мужчина.

При этом в результате аварии Toyota RAV4 загорелась. Более того, пострадали четыре человека.

«Травмы получили <…> водитель и 21-летний пассажир Toyota RAV4, <…> водитель и 30-летний пассажир Nissan Wingroad. Пострадавшие госпитализированы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Из сообщения следует, что после ДТП сотрудники профильных органов организовали проверку. Кроме того, в отношении виновника аварии были составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям.

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