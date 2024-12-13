Найдена самая дешевая квартира в Москве

По итогам ноября в новостройках Старой Москвы продается 5466 лотов (4066 квартир и 1400 апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. За месяц показатель снизился на 1,9%, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Средняя площадь бюджетных помещений в продаже за месяц сократилась с 26,07 до 25,74 кв. м. По словам Сырцова, происходит исчерпание более просторных вариантов (порядка 40 кв. м), которые в силу финансовых причин покупают в том числе родители с одним-двумя детьми в рамках семейной ипотеки. Сырцов добавил, что в итоге число недорогих «однушек» упало на 11,6%, а количество студий, напротив, выросло на 0,7% (главным образом за счет вывода новых объемов в существующих проектов). К массовому сегменту относятся 4393 квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн рублей, к бизнес-классу – 1073 лота.

В свою очередь, в Новой Москве продается 7394 лотов (7080 квартир и 314 апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. Их количество в ноябре выросло на 10,1%, что связано, в частности, с объявлением скидок в ряде проектов. Минимальная площадь лота по цене до 10 млн рублей на первичном рынке столицы – 14,1 кв. м, максимальная – 95,1 кв. м.

Самые доступные предложения на первичном рынке Старой Москвы:

• квартира: 5,1 млн рублей за 18,6 кв. м в Крюково (Зеленоград);

• апартамент: 4,6 млн рублей за 20,9 кв. м в Новокосино (восток).

Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:

• квартира: 4,6 млн рублей за 21,8 кв. м в Щербинке (Новомосковский административный округ);

• апартамент: 7,9 млн рублей за 25,3 кв. м в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Ранее сообщалось, что в Москве впервые за четыре месяца подешевели квартиры.