В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди

Предварительные прогнозы указывают на то, что с понедельника по среду на побережье Краснодарского края ожидаются интенсивные осадки, а также гололедица. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 16 по 18 декабря, в связи с движением нового атмосферного фронта, возможны сильные и очень сильные осадки, преимущественно в виде дождя, на побережье Краснодарского края», — отметил он.

Вильфанд также добавил, что региону угрожает сильная гололедица. Температура воздуха с понедельника будет колебаться в пределах 5-10 градусов выше нуля, однако в ближайшие выходные дневные показатели могут составить от минус 2 до плюс 3 градусов.

«Для южных регионов это довольно холодно, примерно на 4-6 градусов ниже нормы», — подчеркнул метеоролог.

10 декабря сообщалось, что в ближайшее время в столичном регионе ожидается небольшой снег, который, однако, вскоре сменится на ледяной дождь. Весь снег до новогодних праздников не растает.

Ранее в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности.