В России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил Ura.ru Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.

Он отметил, что с 1 января 2025 года ожидается рост цен на все виды алкоголя — вино, пиво и крепкие напитки. Шапкин уточнил, что в соответствии с законом и приказами Минфина магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая увеличение акцизных ставок и минимальных цен. В противном случае они могут лишиться лицензии без судебного разбирательства. Он добавил, что имеет смысл заранее приобрести алкоголь для праздничного стола.

По его мнению, цены на импортные вина вырастут в связи с увеличением акцизов и пошлин, а также будут продолжать постепенно расти из-за колебаний валют и инфляции. По прогнозам эксперта, зимой стоимость импортных вин может подняться на 20%.

25 ноября исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что цены на алкоголь могут вырасти на 10-15% после Нового года.

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