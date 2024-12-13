Японский метод выращивания новых зубов вызвал споры среди ученых — это изобретение является одновременно революционным и спорным из-за неясной функциональности таких зубов. Об этом заявил клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан, которого цитирует РИА Новости.

«Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным», — заявил Чэнфэй.

Отмечается, что научное открытие Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке, который проводит отбор среди пациентов с аплезией (при отсутствии шести и более зубов), вызывает вопрос — смогут ли такие «новые зубы» функционально и эстетически заменить имевшиеся ранее собственные зубы пациентов.

Японские ученые утверждают, что смогли разработать средство, которое стимулирует рост новых зубов на месте утерянных.

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