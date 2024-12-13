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Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в окрестностях Великой Новоселки

Рогов сообщил об уничтожении переправы ВСУ к северу от Великой Новоселки

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Пресс-служба Минобороны РФ

В Донецкой народной республике авиация Вооруженных сил России уничтожила переправу украинской армии через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Фронтовая авиация отработала по переправе через реку Мокрые Ялы», — отметил он.

По данным Рогова, украинская армия использовала эту переправу для переброски подкрепления, чтобы попытаться ударить по Раздольному и штурмовать Новый Комар.

6 декабря Рогов сообщал, что попытки украинских войск контратаковать в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное не увенчались успехом. По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются выбить военных РФ — они перебрасывают подкрепления и ведут активные боевые действия, однако российским бойцам удалось даже увеличить подконтрольный им участок, соединяющий два населенных пункта, расположенные к северу от Великой Новоселки.

Ранее российская армия окружила ВСУ южнее Курахово.

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