В Донецкой народной республике авиация Вооруженных сил России уничтожила переправу украинской армии через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Фронтовая авиация отработала по переправе через реку Мокрые Ялы», — отметил он.

По данным Рогова, украинская армия использовала эту переправу для переброски подкрепления, чтобы попытаться ударить по Раздольному и штурмовать Новый Комар.

6 декабря Рогов сообщал, что попытки украинских войск контратаковать в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное не увенчались успехом. По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются выбить военных РФ — они перебрасывают подкрепления и ведут активные боевые действия, однако российским бойцам удалось даже увеличить подконтрольный им участок, соединяющий два населенных пункта, расположенные к северу от Великой Новоселки.

Ранее российская армия окружила ВСУ южнее Курахово.