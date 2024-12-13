Американская полиция поймала беглеца, застрявшего в печной трубе

Полиция в городе Фолл-Ривер (штат Массачусетс) достала из дымохода нарушителя, пытавшегося бежать при задержании. Об этом курьезном случае сообщает телеканал WJAR.

Во время обыска одного из домов полицейские детективы заметили на крыше двух мужчин — началась погоня, в результате которой один из мужчин сделал отчаянный прыжок вниз, к машине. Он успел скрыться до подхода полицейских — а вот второй, 33-летний Роберт Лангле, решил бежать через дымоход, но безнадежно застрял в нем.

Полицейские при помощи пожарных дали Лангле выбраться из дымохода — для этого пришлось также разобрать часть печной трубы. После этого полиция задержала Лангле.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который похитил прохожего, угрожая ему лопатой.

Задержать преступника удалось спустя месяц. Возбуждены уголовные дела о похищении и разбое. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

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