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Опубликованы кадры с камеры GoPro ликвидированного в ДНР иностранного наемника

RT выложил кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

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RT на русском/Rutube

Tелеканал RT опубликовал видео, на котором показаны эпизоды деятельности подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в состав которого входили испаноязычные наемники. Соответствующие кадры сняты камерой GoPro, которая принадлежала иностранному бойцу, ликвидированному в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

В частности, в ролике можно увидеть, как раненые наемники пытались эвакуироваться в тыловые районы. В какой-то момент они попробовали начать штурм, но быстро решили бросить эту затею и начали прятаться от ответного огня российских военных.

В октябре бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» сообщили, что в настоящее время наиболее ожесточенное сопротивление оказывают иностранные военнослужащие.

В этом же месяце старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал, что иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении российских штурмовых групп. Он обратил внимание, что иностранцы призваны поднимать дух и мотивацию украинских солдат.

Ранее колумбийские наемники рассказали о проблемах ВСУ.

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