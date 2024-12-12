В Сингапуре мужчина получил 16 месяцев тюрьмы за попытку вывезти 58 звездчатых черепах

Гражданин Индии был приговорен в Сингапуре к 16 месяцам тюрьмы после того, как его задержали в аэропорту с 58 звездчатыми черепахами в багаже, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, Абдул Джаффар Хаджи Али получил от своего знакомого задание доставить багаж с черепахами в Джакарту. В документах было указано, что он отправился в Индонезию с целью отдыха и для закупок женской одежды для своего бизнеса.

По информации следствия, за перевозку черепах друг индийца сообщил, что оплатит его перелет и жилье на время поездки. По прибытии в Индонезию к Абдулу должен был подъехать мужчина, который забрал бы животных.

При проверке багажа в аэропорту внутри чемодана были обнаружены 58 звездчатых черепах, завернутых в ткань, а Абдул был задержан. По данным ветеринаров, 22 черепахи были признаны худыми, в то время как остальные 25 имели приемлемый вес. В целом состояние здоровья животных оценивалось как «от не очень хорошего до приемлемого».

Ранее ветеринар объяснила, как ухаживать за домашними черепахами.