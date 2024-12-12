Россиянин с матерью остались без квартиры и с кредитами, оказав содействие «силовикам»

В Челябинске телефонные мошенники запугали мать и сына, заставили их оформить несколько кредитов и продать квартиру. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 38-летний житель Челябинска, мужчина рассказал, что получил сообщение от имени своего руководителя, который предупредил его о предстоящем звонке из силовых структур.

Затем другой неизвестный, представившийся сотрудником банка, заявил, что на мужчину кто-то пытается оформить кредит, и для сохранения средств необходимо их снять и перевести на «безопасный» счет, а также оформить еще кредиты, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал.

Несколько месяцев аферисты оставались на связи с потерпевшим, он брал кредиты, занимал деньги у друзей. Когда банки перестали выдавать челябинцу займы, мошенники переключились на его мать. В общей сложности семья перевела на указанные преступниками счета свыше 6 млн рублей.

Позже мошенники сообщили, что неизвестные пытаются продать квартиру, сын и мать при помощи риэлтора в срочном порядке продали свою квартиру за 3 миллиона рублей, после чего потерпевший обменял деньги на криптовалюту и через приложение перевел на указанный мошенниками кошелек. Общий ущерб составил 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 10 млн рублей.