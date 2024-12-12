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В ЦАХАЛ допустили удары по ядерным объектам Ирана

ЦАХАЛ: уничтожение ПВО Сирии дает возможность ударить по ядерным объектам Ирана

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Reuters

Израильские военные считают, что уничтожение системы ПВО Сирии открывает возможности для удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«ВВС уничтожили около 86% сирийской системы ПВО, в ЦАХАЛ считают, что это открывает возможности для атаки по ядерным объектам Ирана», — говорится в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 декабря пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожили более 90% запасов стратегических ракет класса земля — воздух.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

Ранее Израиль обвинили в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.

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