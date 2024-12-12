В России десятикратно вырастет штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому десятикратно вырастет штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятым поправкам, за проезд грузовика под запрещающий знак с 1 января 2025 года придется заплатить до пяти тысяч рублей, сейчас эта сумма составляет 500 рублей.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге штраф достигнет 7,5 тысячи рублей (сейчас 5 тысяч рублей). Кроме того, за повторное нарушение вводится штраф в 10 тысяч рублей.

12 декабря Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

Если вышеуказанные поправки вносились в Госдуму и обсуждались, что называется, «пакетом», то ужесточение наказания за отсутствие ОСАГО, инициированное парламентом Кабардино-Балкарии, лежало в «забытых» законопроектах. И ничто не предвещало такую оперативную реализацию этой законодательной инициативы.

Ранее власти Москвы отказались от муляжей дорожных камер.