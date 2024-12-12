Россиян предупредили об изменении правил перевозки животных в поездах

Российские железные дороги (РЖД) с 1 января следующего года введут новые правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Об этом говорится в презентации замгендиректора »Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) Станислава Зотина на форуме «PRO//Движение», передает ТАСС.

По словам замгендиректора ФПК, оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным. Зотин напомнил, что до этого билет не оформлялся. Кроме того, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности.

Отмечается, что вероятные попутчики при покупке билета на сайте РЖД также увидят, что с ними в купе будет ехать домашний питомец. А в случае, если пассажир выкупает купе целиком, к примеру, для перевозки крупной собаки, понадобится безденежный билет.

«Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — рассказал журналистам Зотин.

В июне РЖД после случая с потерявшимся котом Твиксом решили ввести персональный билет для каждого питомца, опцию указания клички и разработали алгоритм действий проводников при нахождении потерявшегося животного.

Ранее в Росавиации рассказали о правилах перевозки животных в самолете.