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Россиянка вонзила нож в спину возлюбленному за просьбу об ужине

Житель Алтайского края попросил любимую готовить ужин побыстрее и поплатился

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Depositphotos

На Алтае мужчина попросил любимую приготовить ужин и поплатился, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

С ножевым ранением в больницу попал житель Павловского района. Пострадавший рассказал, что его партнерша готовила ужин и одновременно распивала спиртное. Когда он попросил женщину не распивать алкоголь, а побыстрее приготовить ужин, та отреагировала агрессивно, взяла со стола нож и нанесла мужчине удар в поясницу. Его здоровью был причинен легкий вред.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело, при чем на момент совершения преступления она уже находилась в статусе подсудимой и ее дело находилось Павловском районном суде. Женщина устроила поножовщину накануне рассмотрения ходатайства о замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания.

Едва оправившись от ранения, ее возлюбленный попросил не наказывать свою обидчицу, известно, что пара помирилась и продолжила проживать совместно. Фигурантка раскаялась в содеянном и отметила, что не хотела наступления таких последствий. За умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.

Ранее россиянка ранила ножом возлюбленного, который захотел разорвать отношения.

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