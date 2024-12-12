На Украине готовятся к прекращению транзита газа из РФ

Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, передает украинское издание «Страна.ua».

«Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно», — заявил министр.

Галущенко добавил, что только в этом году Украина провела несколько стресс-тестов для своей газовой системы, чтобы выявить, как она будет функционировать при нулевом транзите.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», который находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что европейские потребители российского газа в курсе сложившейся ситуации на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите.

17 октября издание «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщало, что Киев обсуждает с Баку альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России.

Ранее в Германии не исключили возобновления поставок российского газа.