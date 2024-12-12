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Врач развеяла миф о пользе регулярного употребления красного вина

EatingWell: красное вино защищает от деменции только при редком употреблении

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Depositphotos

Красное вино может снизить риск атеросклероза и деменции, однако для получения таких полезных эффектов его не нужно пить каждый вечер. Кроме того, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами обладают и другие продукты, не содержащие алкоголя. Об этом изданию EatingWell рассказала Лорен Манакер, диетолог из США.

Исследования подтверждают, что красное вино может способствовать улучшению здоровья сердца. Антиоксиданты, содержащиеся в напитке, укрепляют кровеносные сосуды, снижают уровень «плохого» холестерина и помогают предотвратить образование тромбов. Однако такой эффект будет отмечаться только при умеренном потреблении напитка. Излишнее количество алкоголя, напротив, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Манакер, красное вино обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует снижению риска развития атеросклероза и деменции. Тем не менее, важно помнить о возможных негативных последствиях алкоголя. Регулярное употребление вина вечером может нарушить сон, а в сочетании с медикаментами — снизить их эффективность. Также алкоголь признан канцерогеном, и его чрезмерное потребление повышает риск развития рака.

Диетолог напомнила, что злоупотребление алкоголем также может привести к зависимости. Кроме того, аналогичными защитными и оздоровительными эффектами обладают и другие безалкогольные продукты, такие как фрукты, овощи и ягоды.

Ранее ученые выяснили, как сделать безалкогольное вино и пиво вкуснее.

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