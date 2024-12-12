Шольц отказался становиться вице-канцлером в случае поражения на выборах

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и его главы Фридриха Мерца. Его слова приводит радио Deutschlandfunk.

Он подчеркнул, что не стал бы этого делать в случае поражения. В то же время он заметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.

13 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера по настоянию Шольца. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор».

На фоне продолжающегося кризиса в коалиции «Светофор» Олаф Шольц объявил о проведении вотума доверия в Бундестаге в январе 2025-го и назначения новых выборов. Они должны пройти 23 февраля 2025 года.

Ранее в Польше рассказали, как Шольц снова «хочет разозлить украинцев».