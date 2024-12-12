В Крыму пропавшего трехлетнего мальчика нашли под кустом в лесу

В Симферополе сотрудники полиции нашили маленького мальчика, который пошел с отцом на прогулку и потерялся. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратился житель Симферополя. Мужчина сообщил, что гулял с трехлетним сыном в окрестностях села Пионерское. В какой-то момент ребенок пропал из виду, отец не смог найти его самостоятельно. К месту пропажи ребенка отправились полицейские и кинологи.

«Спустя почти три часа заблудившийся ребенок был обнаружен старшим участковым уполномоченным полиции ОУУПиПДН ОМВД России по Симферопольскому району майором полиции Эрвином Ильясовым. Мальчик прятался под кустом», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенка осмотрели медики и передали его родителям.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее в Оренбурге ребенок сбежал из детского сада и заблудился.