СМИ узнали о стремлении ХАМАС сохранить в тайне личность своего нового лидера

Палестинское движение ХАМАС хочет скрыть личность своего нового руководителя после ликвидации Израилем Яхьи Синвара, пишет Asharq Al Awsat со ссылкой на источники.

По словам одного из них, руководство движения еще обсуждает кандидатуру нового лидера, но единодушно в том, что его имя нужно сохранить в секрете из соображений безопасности. Этот шаг даст новому главе ХАМАС больше возможностей для работы, избавит его от преследования Израиля, который стремится ликвидировать лидеров движения. Кроме того, таким образом можно сбить с толку израильских чиновников по поводу того, кто принимает решения в случае возобновления переговоров.

Согласно публикации, возглавить ХАМАС могут Мухаммед Дервиша, Халиль аль-Хайя, Мухаммед Наззаль и Халед Машаль.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Встреча с ним стала для израильских военных неожиданностью: по словам представителя армии страны Даниэля Хагари, они не знали, где конкретно он скрывается. Как сообщила газета The New York Times, во время «рутинного патрулирования» израильские солдаты вступили в перестрелку с боевиками и при поддержке беспилотников уничтожили часть здания, где укрылись несколько противников. Затем они обыскали помещение — и обнаружили тело, «поразительно похожее» на Синвара.

Ранее Израиль обвинил Иран в попытке устранить Нетаньяху.