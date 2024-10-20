Силы ПВО России за сутки сбили пять снарядов HIMARS ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 142 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 142 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала военного конфликта российские военные уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 беспилотников, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 582 зенитных ракетных комплекса, 1 478 боевых машин реактивной системы залпового огня, 16 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 430 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в министерстве сообщили, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 бойцов. Из публикации следует, что за все время боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали более 25 тыс. военных ВСУ.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.