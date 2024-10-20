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ВСУ во главе с командиром сдались в плен ВС РФ

ТАСС: семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР), семеро из них сдались в плен ВС России, в том числе командир. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства уточняет, что трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы.

19 октября сообщалось, что российские бойцы в ходе отражения атаки на Курскую область взяли в плен снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), заснувшего в засаде.

18 октября эмиратское агентство WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за время конфликта России и Украины помогли сторонам обменять более 2 тыс. пленных.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Позднее их привезут на родину. Объединенные Арабские Эмираты оказали при этом посреднические усилия гуманитарного характера.

Ранее взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.

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