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В США российские танки назвали лучшими в мире

NI назвал Т-14 «Армата» и Т-90 «Прорыв» одними из лучших танками в мире

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» являются одними из лучших в мире. Они попали в топ американского журнала The National Interest (NI).

В материале сказано, что «Армата» обладает уникальными характеристиками, которые позволяют повысить безопасность экипажа и уменьшить уязвимость. «Прорыв» же отличается высокой эффективностью в боевых действиях. Эти танки попали в пятерку лучших по версии журнала. Также в топ-5 вошли американский танк M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.

18 сентября ирландский журналист Чей Боуз назвал российские Т-90 самыми закаленными в боях танками в мире. Он подчеркнул, что за последние два года танк улучшался в условиях боевых действий, а экипажи получили бесценный опыт в ходе проведения спецоперации.

В феврале президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отечественный танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Он отметил, что об этом говорят российские военные. Противник также признает, что этот танк является лучшим в мире, заявил Путин. По его мнению, эту машину необходимо «развивать».

Ранее в США оценили российский дрон-базуку.

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