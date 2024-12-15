В деле о взрыве на складе в Сергиевом Посаде появились новые фигуранты

Еще два человека стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после взрыва на складе с пиротехническими изделиями в подмосковном городе Сергиевом Посаде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации журналистов, обоих мужчин — Олега Юрова и Александра Варенова — уже арестовали и отправили в СИЗО. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Сейчас граждане изучают материалы уголовного дела. При этом вину никто из них не признал, подчеркивается в публикации.

Взрыв на складе с пиротехническими изделиями, располагавшемся на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, произошел 9 августа 2023 года. После этого на объекте начался пожар.

Тогда травмы различной степени тяжести получили десятки человек, при этом одну пострадавшую спасти не удалось. Более того, в районе места происшествия были повреждены более 100 зданий.

11 августа суд заключил под стражу технического директора компании «Пиро-росс», которая арендовала помещение, Сергея Чанкаева. В качестве причины ЧП было названо нарушение технологических процессов.

Ранее власти Московской области выплатили компенсации гражданам, обратившимся за помощью после взрыва на складе с пиротехническими изделиями.